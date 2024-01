Jose Mourinho vallandati Itaalia klubist

2021. aastal AS Romat tüürima asunud kuulsa portugallase kontosse jäi kahe ja poole hooaja jooksul 2022. aasta UEFA Konverentsiliiga liiga võit. 2023. aastal jõuti Euroopa liigas finaali, kus kaotati Sevillale.

Itaalia kõrgliigas erilist edu ei saavutatud. Nii hooajal 2021/22 kui ka 2022/23 lõpetati meistrivõistlused kuuenda kohaga, tänavu hoitakse üheksandat positsiooni.

Mourinhole said saatuslikuks viimase aja kehvad tulemused. Euroopa liigas pääseti küll teisena alagrupist edasi, aga koduliigas on viimasest kuuest matšist võidetud vaid üks. Lisaks pudeneti eelmisel nädalal konkurentsist Itaalia karikasarjas, kus veerandfinaalis kaotati 0:1 linnarivaal Rooma Laziole. AS Roma koosseisu pääses detsembris esimest korda ka Eesti koondislane Martin Vetkal.