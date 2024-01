FOTOD | Hyundai rallitiim esitles Tänaku uut autot

Järgmisel nädalal Monte Carlo etapiga algava hooaja eel on Hyundai ootused kõrged. Kuna valitsev maailmameister Kalle Rovanperä (Toyota) teeb pooliku hooaja, on eesmärgiks tiitlid enda kätte haarata.

Hyundai põhisõitjad on Thierry Neuville ja Ott Tänak, kolmandat autot jagavad Esapekka Lappi, Dani Sordo ja Andreas Mikkelsen.

„Sel aastal tahame võita rohkem ja tihemini. Loodame neid saavutada uuendatud koosseisu ja täiustatud auto abil. Arvestades selle hooaja iseloomu, usume, et suudame võidelda sõitjate MM-tiitli eest. Otil jäi Hyundais töö lõpule viimata ja kui hakkasime läbi rääkima, mõistsime, et mõlemal osapoolel on ühine huvi see nüüd ära teha. Koos Thierryga on meil kaks sõitjat, kes on võimelised troonile tõusma,“ rääkis Hyundai tiimiboss Cyril Abiteboul pressiteate vahendusel.

„Tugevdasime võistkonda ka uute inseneride, mehaanikute ja ilmaspetsialistidega. 2024. aasta edu on meie fookuses ja oleme kindlad, et meil on õiged pusletükid, et see saab ka tegelikkuseks. Lisaks on meil plaan 2025. ja 2026. aastaks, mida kavatseme ellu viia,“ lisas ta.

Ka Tänak kinnitas, et eesmärk on tulla maailmameistriks. „Olen elevil ja motiveeritud Hyundais tagasi olla. Näen, et siin on selgelt ühine siht, et tuleks tugev aasta. Alustame hooaega puhtalt lehelt ja kõik on meie kätes. Loomulikult sihime tiitlit ja sama teeb ka võistkond,“ lausus ta.