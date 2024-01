VIDEO JA INTERVJUU | Adavere muinasjutu peaarhitekt Väino Treiman: ma ei tööta raha pärast, vaid kogu hingest

Nüüdseks on ta Adaveres elanud juba pea 50 aastat ning valikut ei kahetse. Ta rõhutab, et pole treener vaid võimaluste looja. „Iga kindrali põues on marssali kepp ja nii soovib ka iga treener, et tema lapsed kuhugi jõuaksid. Olen arenenud koos lastega,“ tunnistas Treiman, lisades, et kõik pole alati kulgenud lepase reega. „Üks treener pani mulle kunagi nimeks spordiprostituut. Põhjus on sel lihtne. Minu esimene pääsuke treeninggrupist jõudis tsiklikorvpalli ja järgmine Pere Leiva võrkpallitiimi ja tuli Eesti meistriks. Samuti on mu õpilastest tulnud Eesti meistrivõistlustel medalile maadlejad.“