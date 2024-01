Eestis peetava traditsioonilise sõudevõistluse võitu tuleb püüdma leedulasest eksmaailmameister

Sarnaselt eestlastele on ka Leedu sõudmise üks läbi aegade edukamaid paadiklasse olnud paarisaeruline neljapaat. Kahemeetrine Adomavicius on enamasti istunud selles eessõudja rollis. 2017. aastal võitis Leedu neljane temaga koos nii maailma- kui Euroopa meistrivõistlused.

Eelmisel hooajal 30-aastane Adomavicius tiitlivõistlustel enam ei osalenud, ent lööb endiselt kaasa näiteks sisesõudmises. Alfa peakorraldaja Mihkel Klementsovi sõnul võitis leedulane detsembris Vilniuse linna aastapäevale pühendatud sõudeergomeetrite võistluse ja auhinnaks oligi osalemine Tallinnas Alfal. „Arvata võib, et oma võimsa kasvu ja vägeva mootoriga saab temast lühikesel 1000-meetri distantsil üks võidupretendente,“ kinnitas Klemetsov.

Pariisi olümpiamõtetega treenivad Eesti sõudetipud laovad hetkel põhja suusalaagris. „Loodame, et nemadki jõuavad Tallinna oma vormi näitama,“ lisas Mihkel Klementsov. „Igal juhul saab võistlus olema rahvusvaheline, sest lisaks leedulastele on registreerutud ka Lätist ja Soomest.“

Alfale registreerida saab kuni kolmapäeva südaööni kodulehel alfarace.ee. Tegu on Põhjamaade ühe suurema sisesõudeüritusega, millest rekordkordadel on osa võtnud ligi 500 sportlast. Tänavune Alfa on arvult juba 31. ja toimub värskelt taasavatud Tallinna Kergejõustikuhallis, aadressil Herne tn 30.