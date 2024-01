KUULA JA VAATA | „Mehed ei nuta“: On Selevkol ka MMil medališanss? Tõesti suudab vaid Pohlak juhtida jalgpalliliitu?

- Aleksandr Selevko tegi Eesti spordiajalugu, võites iluuisutamise EMil hõbemedali. Kust see nüüd siis tuli? Mis on tema potentsiaal maailma tasemel?

- Tõnis Sildaru sai süüdistuse omastamises: seitsme aasta jooksul ligikaudu miljoni euro eest Kelly Sildaru teenitud raha ebaseaduslikus kasutamises. Kas see peretüli keerab tulevased perekondlikud „spordiprojektid“ pea peale?

- Aivar Pohlak rääkis intervjuus Rimo Hundile, et pikas perspektiivis tuleb ainuüksi rahalistel põhjustel jätkata koondises oma treeneritega, aga ka, et „täna ei tundu realistlik“, et jalgpalliliitu oleks võimeline keegi teine juhtima“. Kas tõesti?