Tänaku tiimikaaslane ei tea veel, mida Hyundai temalt tahab

Varem polnud Mikkelsen Rally1 autoga sõitnud. „Tundsin ennast hästi. Võtsin ühe sammu korraga, sest ma ei tahtnud rajalt välja sõita ja testipäeva varakult lõpetada. Võrreldes Rally2 autoga on kurvides kiirused palju suuremad ja pidamist on sada korda rohkem, eriti pidurdamisel. See on täiesti pöörane,“ lausus ta.