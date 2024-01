Suusakiiruse ja lasketäpsuse võrdlus. Kes Eesti laskesuusatajatest on teinud sammu edasi, kes tammuvad paigal?

Eelmist ja tänavust hooaega päris üks ühele ei saa võrrelda, sest võistluspaigas on olnud erinevad. Mullu olid maailma parimad laskesuusatajad jaanuari keskpaigaks mõõtu võtnud Kontiolahtis, Hochfilzenis, Annecys, Pokljukas, Ruhpoldingis ja Anterselvas, tänavu on neid võõrustanud Östersund, Hochfilzen, Lenzerheide, Oberhof ning Ruhpolding. Ent suures plaanis on etappe olnud piisavalt, et esimesi järeldusi teha.

Ühest küljest küll palju, aga reaalsuses oli Tomingas toonasel etapil suusakiiruselt kümnes naine. Sloveenil oli nii hea päev, et paremuselt neljandatki aega näidanud Lisa Vitozzi jäi sloveenitarist maha ligi 40 sekundiga. Samal ajal oli see Lampiči vägev päev erandlik ja temalgi kõiguvad asjad üles-alla. Eriti just naiste konkurentsis on erinevatel etappidel hooti üks-kaks naist ülejäänutest nii suurelt üle, et keskmine koht näitab seisu paremini. Minu meelest.