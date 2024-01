Korvpallitäht peab Baskoniale maksma miljon eurot

„Kõik on selge: sõlmitud on konkreetsete tingimustega leping. See ei saa olla võimalik, et sa sõlmid lepingu mingite tingimustega ja nüüd, kuna sa ei ole huvitatud, siis sa ei maksa seda raha, mis on kaks miljonit eurot,“ ütles Baskonia meeskonna president Jose Antonio Querejeta eelmisel hooajal väljaandele El Correo.