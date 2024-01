Ravimatut haigust põdev jalgpallilegend avaldas oma viimase soovi

Inglismaa koondise ekspeatreener rääkis Rootsi rahvusringhäälingule antud avameelses intervjuus, et tal on diagnoositud kõhunäärmevähk.

Nüüd teatas Eriksson Sky Sportsile, mis on tema viimane soov. Rootslane sooviks 23. märtsil vaadata Wembley staadionil toimuvat Inglismaa ja Brasiilia sõpruskohtumist.

„Loodan matšile jõuda. See on suurepärane mäng, ettevalmistus MM-iks ja võimalik, et ka eellahing MM-finaalile (2026),“ ütles Eriksson.