Kalle Rovanperä jäi vägikaikaveos politseiga kaotajaks

Soome ajaleht Iltalehti teatas detsembri lõpus, et politseiamet saatis Rovanperäle enne jõule kirja, milles palus tal hiljemalt 15. jaanuariks 2024 teatud postitused Instagramist eemaldada.

Pöördumise põhjus oli selles, et rallisõitja poseerib seal oma sponsori, rahvusvahelise hasartmängufirma Unibeti logoga, mille reklaamimine on Soomes keelatud.

Soome loteriiseadus määratleb, et riiklik Veikkaus on ainus ettevõte, mis võib riigis hasartmänge ja kihlvedusid turustada ja pakkuda. Välismaiste kihlveofirmade reklaamimine on Soomes keelatud.