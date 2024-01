Nädal piiri taga: Miilen sai Prantsusmaal MVP tiitli, Kurik ja Kordas olid Šveitsis korraga resultatiivsed

Prantsusmaa naiste meistriliigas said Kristiine Miilen ja Nancy Vandoeuvre viimati kirja 3:0 (25/23 25/13 25/19) võidu Quimperi vastu. Miilen tõi võitjate resultatiivseimana 12 punkti (+9) ja pälvis ka mängu MVP tiitli. Carmel Varese koduklubi RC Cannes sai kirja 0:3 (20/25 19/25 23/25) kaotuse Nantes´lt. Vares kaasa ei teinud. Tabelis hoiab Nancy 34 punktiga kolmandat kohta, Cannes on 10 silmaga 11. kohal.

Katari meistriliigas aitas 18 punkti (+15) toonud Oliver Venno oma koduklubiks oleva Al Rayyani 3:0 (25/18 25/11 25/22) võiduni Al Gharafa üle. Liigatabelis on Al Rayyan 29 punktiga teisel positsioonil.

Saksamaa meistriliigas sai Timo Tammemaa ja Robert Tähe koduklubi Berliini Recycling Volleys 3:0 (25:17, 25:18, 38:36) võidu Herrschingu vastu. Kumbki eestlane kaasa ei teinud. Tabelis on Berliin 37 punktiga esimene.

Belgias käis eestlastest väljakul vaid Renet Vanker, kes aitas Maaseiki Greenyardil saada 3:1 (25/16 22/25 25/11 25/20) võidu Guibertini üle. Vanker sai kirja täismängu ning tõi lisaks sidemängijale tööle ka 2 punkti (+1). Tabelis on Maaseik 19 punktiga teine. Esikohal paikneb Henri Treiali koduklubi Roeselare Knack 21 punktiga, kolmas on Alex Saaremaa tööandja Aalsti Lindemans ja Stefan Kaibald ning Leuveni Haasrode on 16 punktiga neljandad.