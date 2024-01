Hyundai boss kaitses WRC-sarja uut punktisüsteemi

Uus süsteem on tekitanud palju arutelusid ning selle kohta on esitatud nii poolt- kui vastuargumente.

Abiteboul on uue punktisüsteemi kaitsja. „Minu peamine tunne on rahulolu, et midagi on muutunud. Me ei saa käituda nii, et paugutame vastu FIA [rahvusvaheline autoliit] kontori ust, nõudes meie spordiala dünaamika parandamist, ja siis, kui sealt tuleb muudatus, näeme selles ainult negatiivset,“ sõnas tiimijuht Motorsport.com-ile.