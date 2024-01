„Hinnamuutus on konkreetne ja sellest rongist oleme maha jäänud“ ehk Miks pole tänavu korvpalliklubides säravaid leegionäre?

„Välismängijate palgasoovid on väga palju tõusnud ja eurooplasi on turul veel vähem saada kui ameeriklasi. Need summad, millega meie opereerime, on Euroopa mõistes väga madal tase. Hinnamuutus on konkreetne ja sellest rongist oleme maha jäänud,“ kirjeldas Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula Euroopa korvpallituru praegust seisu.