VIDEO | Leegid kõrbes: Männama ja Lepiku masin põles Dakari rallil maani maha

„Ärkasime hommikul kui meie peamehaanik tuli meie haagisesse. Ta ütles, et autoga on pahasti. Nad olid hommikul läinud autot testima ja antilag oli sees ja lõi külje pealt väljalaskest suure leegi välja, mis süütas auto. Mehed said välja ja seda suht viimasel hetkel, kuna kõrvalistuja poolelt lõid ust lahti tehes leegid juba autosse sisse. Mehed õnneks terved, kuid auto põles maani maha. Meie jaoks on selle Dakariga nüüd kõik, sellest tuhast me enam ei tõuse,“ võttis Männama kurva sündmuse kokku.