Selver/TalTech jätkab Cronimet liigas kaotuseta, Pärnu kaotas Amber Volleyle

Selveril on eduka nädalavahetuse järel koos 42 punkti, teisel kohal paikneval Tartu Bigbankil on mäng vähem peetud ja 33 punkti. Kolmas on Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme 20 punktiga, neljas 18 punktiga Võru Barrus Võrkpalliklubi, viies 16 punkti kogunud Pärnu, kuues, 15 punktiga Amber Volley, seitsmes 12 punktiga RTU ja kaheksas 6 silmaga Jekabpilsi Luši.