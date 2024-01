VAATA JA KUULA | Kuningad, kummikud ja luulud. Kas Duško Ivanovic saab asjadest aru või ei saa?

Pikka sissejuhatust ei tehta, kohe hakatakse maailma asju paika panema. Eelkõige muidugi korvpalli vaatenurgast. Kes saab asjadest aru ja kes on pehmelt öeldes kummalise mõttemaailmaga.

Esmalt pühendatakse pikem lõik PAF Eesti-Läti korvpalliliigas toimuvale. Turniiritabeli seisud, mängijate liikumised, rekordilise pealtvaatajate arvuga Kalev/Cramo – Prometey vastasseis, Ventspilsi, VEF-i ja Riia Zelli tegemised. Devin Harris tagasi Eesti liigas, Karl-Johan Lips siinmail aga uut mängupaika ei leidnud. Miks nii? Võetakse ette ka mõned spordimeedias ilmunud kirjatükid, mis oma veidrate pealkirjade ja sisuga suutsid saatejuhtides küsimusi tekitada.

Lisaks kõigele avalikustab Pärnu Sadama peatreener Kullamäe plaani, et Eesti meistrivõistlustel on meeskonna eesmärgiks tulla 6. kohale. Ja ilma naljata. Selleks on kindel põhjus.

Korvpalli Euroliigas avaldati jaanuari alguses meeskondade peamänedžeride hulgas läbi viidud küsitlus, millest selgus, et Final Fouri klubidena nähakse nelikut – Madridi Real, Barcelona, Monaco ja Belgradi Partizan. Mis imelik fenomen selle Partizaniga on? Zeljko Obradovici hinnatakse ka kui liiga parimat peatreenerit, hooaja esimese pool tulemuste põhjal. Kust otsast? Meeskond on turniiritabelis alles 9. kohal.

Tuliseks kisub teema Baskonia meeskonna mängupildi arutelude juures. Kas Maik Kalev Kotsari mänguaeg jääb selle taha, et ta on eestlane või ta lihtsalt ei sobitu esimese valikuna Duško Ivanovici mängupilti? Kes on kummik ja kes on kuningas?

Ühtlasi selgub, et Kaunase Žalgiris piirdub Leedu meistrivõistlustel tänavu tõenäoliselt pronksiga, arvestades varasemaid mustreid, mis on olnud seotud peatreenerite vahetusega. Tony Parkeri sapised väljaütlemised Asvelist minema löödud peatreeneri Gianmarco Pozzecco aadressil pälvisid kriitikat, Dubai meeskonna lisandumine Euroliigasse võib tekitada korraliku segaduse. Mismoodi mängijate ülemaksmist vältida?