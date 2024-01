KUULA | Sirje Kapper mängijate lahkumisest: ma tihti tundsin, et mina olen süüdi

„Keeruline. Nägi keeruline välja,“ vastab Kapper, kui temalt küsida, kuidas ta end klubi ja koondise vahel treenerina jagas. „Lõpptulemus on see, et sa ise oleksid õnnelik ja oma valikutega üle rahul, sest sina lähed iseenda mõtetega õhtul magama. Kui sa suudad kohe magama jääda, siis on hästi läinud,“ lisab Kapper.

Möödunud koondiseaasta võis kõrvaltvaatajatele tunduda edukas, Eesti naiste jalgpallikoondis tõi Rahvuste liigast koju punkte ja kõmmutas väravaid, aga asjaosalisi jääb aasta natukene painama, sest seatud eesmärki, milleks oli Balti liiga uuesti võita, ei suudetud siiski täita. Uueks hooajaks on peatreeneril aga siht silme ees: „Ma tean, et need mängijad, kes praegu kuulavad, on minuga samal meelel, see kripeldab ja me ootame õhinal esimest kogunemist veebruaris.“

Saate teises pooles arutasime välismaal testimise ja mängimise üle. Olgem ausad, me kõik teame kedagi, kelle arvates välismaal lühikeseks jäänud mängijakarjäär on justkui läbikukkumine. Samal ajal on ka neid, kelle arvates igasugune enese proovilepanek on karastav ja tuleb igal juhul kasuks. Mida aga teha siinsamas Eestis, et kohalik naiste jalgpall mööda redelit ikka ülespoole roniks ja konkurents kasvaks? „Ma praegu pakun, et võibolla sarnaselt noortetööjuhtide projektile võiks olla meil ka naiste Meistriliiga treenerite projekt, et me toetame neid treenereid. Me tekitame ühtse kogukonna, kõik need treenerid saavad teatud perioodi jooksul korra kokku. Probleemid on ju samad võistkondades olenemata sellest, mis tasemel nad on,“ arutles Kapper.

„Pallist pallita“ podcasti kolmas hooaeg saab selle episoodiga piduliku alguse. Kui see on sinu esimene kuulamine, siis tere tulemast ja aitäh, et tulid!

