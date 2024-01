ManUnited ja Tottenham leppisid esimese koduväljakul viiki

„Nad (Manchester United) on vasturünnakutel head. Suurema osa ajast suutsime seda aga kontrolli all hoida. Meie vastus mõlemale väravale oli suurepärane. Arvan, et olime teisel poolajal parem meeskond ning väärisime võitu,“ sõnas kohtumise järel Tottenhami peatreener Ange Postecoglou.

Turniiritabelis on Tottenham 40 punktiga viiendal kohal, ManUnited hoiab 32 silmaga seitsmendat positsiooni. Liiga liidriks on Liverpool 45 punktiga, teine on Manchester City 43-ga ja kolmas Aston Villa 43-ga. Villa on võrreldes kahe esimesega pidanud ühe matši rohkem. Täna viigistas Villa võõrsil Evertoniga 0:0.