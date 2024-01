Autasud on kaela saanud kiiruisutaja Marten Liiv ja iluuisutaja Aleksandr Selevko. Mõlemad võitsid Euroopa meistrivõistlustelt hõbemedali. Pilk ajalukku näitab, et eestlaste jaoks on talispordis olnud veelgi edukamaid aastaid. Samas on ka tunduvalt kehvemaid. Kokku on nimekirjas 36 medalit.