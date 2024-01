Medalilootus Henry Sildaru jääb noorte olümpialt eemale. Miks?

Noorte olümpiamängudel saavad osaleda 15–18-aastased sportlased ja need toimuvad nagu tavalised olümpiamängud iga nelja aasta tagant. Seega oleks praegu 17-aastasel Henry Sildarul ainus võimalus nimetatud võistlustel osaleda. Siiski jääb ta eemale, sest Eestil ei ole noormeeste freestyle-suusatamises stardikohta.

Henry Sildaru vigastas mullu jaanuari lõpus noorte olümpiafestivalil põlve ristatisidet ning see on hoidnud teda siiani võistlustelt eemal. Sildaru naaseb võistlustulle järgmisel nädalal (17.–21. jaanuaril) Šveitsis Laaxis toimuval pargisõidu MK-etapil. See oleks tema esimene võistlus pärast vigastuspausi.