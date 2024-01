Lehis krooniti taas Eesti meistriks. Koondislastele oli turniir pelgalt treeningvõistlus, sest eesmärk on Pariisi olümpiale jõuda

Nii võistluste eel, ajal kui ka järel paistis silma kaks poolust: meie ja nemad. Ehk siis kaks seltskonda, kel eri asjad ajada. Meie (see on puhtalt ajakirjanduslik tõlgendus) on need, kes Vancouveri MK-etapi naiskonnavõistluse võiduga tõid Eestile Pariisi olümpiakoha sammukese võrra lähemale. Nemad on Erika Kirpu, kes ihkab naiskonda murda, ja Lehis, kes kinnitas, et vähemalt Barcelona MK-etapil, mil on Pariisi pääsul otsustav tähtsus, ta naiskonnas ei vehkle.