Ruhpoldingis võitnud Christiansen kasutas haigusest paranemiseks dopinguainet

Christiansen võitles eelmisest hilissuvest saadik kopsuprobleemidega. Vaevustest vabanemiseks anti talle ravimeid, mis on võistluste ajal keelatud.

Norralane kasutas dopinguainete nimekirja kuuluvat prednisolooni viis päeva ning kuigi see aine peaks organismist kaduma kolme päevaga, kasutas norralane „väljapesuks“ kümmet päeva.

„Kui mängid ravimitega, mis on võistluste ajal dopingunimekirjas, tahad olla täiesti kindel,“ sõnas Christiansen NRK-le. „Ma polnud varem antibiootikume saanud, aga sel aastal olen läbinud kaks kuuri.“

Norra laskesuusakoondise arst Ola Berger kinnitas, et Christiansenile anti tõesti dopinguainet. Laskesuusataja oli enne seda proovinud taastumiseks muid võtteid, kuid need ei töötanud.

„See on üldarsti praksises täiesti tavaline protseduur, kui sa pole muu raviga oma eesmärki saavutanud. Peame kasutama parimat ravimit, isegi kui see tähendab, et ta peab võistlustelt lahkuma,“ ütles arst.