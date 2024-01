Olle Ilmar Jaama alustas üliõpilaste MMi 5. ja 4. kohaga

Olle Ilmar Jaama: „Tänane sõit oli füüsiliselt tõeline väljakutse, kuid õnneks suutsin tänu tehniliselt puhtale sooritusele kogu raja kõrges mängus püsida. See andis motivatsiooni ka raja teisel poolel kõik jõuvarud välja panna. Raja lõpus sain kokku kahe konkurendiga ning mõistsin, et neljas koht on võimalik. Otsustasin siis raja viimasel kolmel etapil kaardilugemisele enam mitte eriti keskenduda, vaid selle asemel valmistuda lõpuspurdiks, mis ka õnnestus. Tasuks neljas koht, millega võib tänast füüsilist seisundit arvesse võttes vägagi rahule jääda- võtsin sõidust kõik mis võtta andis.“