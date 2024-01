Selevko ees kulla võitnud prantslane sattus kriitika alla. „See oli ebaviisakas ja üleolev“

Soomlaste Yle uisuekspert Mika Saarelainen leidis, et see oli rumal ja üleolev käitumine.

„Reeglitega mängimine ei ole mõistlik. See oli omamoodi rumal, kui aus olla. Kõik teavad, et salto on keelatud. See on magus asi, aga reeglid on reeglid, isegi tšempionite jaoks,“ ütles Saarelainen, vahendab Ilta-Sanomat.