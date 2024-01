Venemaal tagaotsitavaks kuulutatud vehklejad loodavad olümpial esindada USA-d

USA Today teatel on nii USA olümpiakomitee, USA vehklemisliit kui venelaste esindajad kohtunud USA Kongressi esindajate ja senaatoritega, et kodakondsuse andmise protsessi kiirendada. USA president Joe Biden peab selleks vastava seaduseelnõu allkirjastama.

„Kõik need kolm isikut on toonud ohvreid suurte isiklike kuludega ja seadnud oma elud ohtu, et pääseda meie riiki esindama, ning me palume teil teha kõik endast oleneva, et neid erakorralises olukorras toetada,“ teatas USA vehklemisliidu tegevjuht Phil Andrews 5. jaanuari kongressile saadetud kirjas.