Glebova loodab, et Selevko poodiumikohale tuleb lisa: kuni venelased ei võistle, peab medalid kokku kraapima

„Aleksandri talent ja potentsiaal on lubanud tal juba kaua kõrgete kohtade nimel konkureerida. Lihtsalt nüüd loksusid tükid lõpuks kenasti paika. Ma arvan, et suure tõuke on andnud nii suvisel tuuril osalemine kui ka USA-s Rafael Arutyunyani käe all treenimine. Aleksandr on olnud järjekindlam ja suutnud paremini keskenduda,“ rääkis Glebova, kes sai naiste üksksõidus EM-il parimal juhul seitsmenda koha.

„Kuna venelaste võistluskeelu tõttu on konkurents leigem, siis tuleb nüüd medalid kokku kraapida. Olen tõesti väga õnnelik, et mu ootused said tõeks,“ lisas Eesti uisuliidu juhatuse liige.

Ning Selevko etteastest oli vaimustuses ka endine jäätantsija Irina Štork. „See oli lihtsalt vapustav! Ajalugu on tehtud!“ õnnitles Štork nii Selevkot kui ka tema treeneritetiimi. „Tõesti loodan, et see medal meelitab noori tegelema spordialaga, mis on minu jaoks kõige kaunim ja tähtsam.“

„See oli kohe selge, et Aleksandr on nii füüsiliselt kui ka vaimselt väga heas vormis. Ta on väga artistlik, hea painduvusega ja tehniliselt tugev sportlane. Soovin talle edasiseks palju edu,“ lausus Štork.

Meeste üksiksõidus viis teist aastat järjest kulla koju Prantsusmaad esindav Adam Siao Him Fa, kes teenis 276,17 punkti. Võimsa isikliku tippmargi püstitanud Selevko oli 256,99-ga teine ja Itaalia äss Matteo Rizzo 250,87-ga kolmas. Enne reedet oli eestlaste parim tulemus suurvõistlustel Niina Petrõkina mulluse EM-i kuues koht.