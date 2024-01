Paide Linnameeskond palkas koos Vaštšukiga Serbia kõrgliigas mänginud poolkaitsja

Oma uues koduklubis särginumbri 16 valinud Medici sõnul mängisid Paide lähiaastate ambitsioonid otsuse langetamisel suurt rolli. „Esmamulje on suurepärane! Klubi plaanid ühtivad minu eesmärkidega ja see sai Eestisse tuleku osas kaalukeeleks. Meil on väga tugev meeskond ning loodetavasti saavutame juba sel hooajal midagi vägevat,“ rääkis Medic pressiteate vahendusel.

Spordidirektor Gert Kamsi sõnul sobib Paide uus täendus väga hästi Ivan Stojkovici mängujoonisesse. „Predragi näol on tegemist väga tugeva profiiliga, kes on end Serbia kõrgliigas tõestanud. Mängijaomadustelt on tegemist tänapäevase keskpoolkaitsjaga, kes suudab rahvusvahelisel tasemel palliga julgelt tegutseda ning mängu siduda. Balkanimaade palluritel on DNA-s võitjamentaliteet, mis sobib hästi meie ambitsioonidega,“ sõnas Kams.