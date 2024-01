TÄNA DELFI TV-s | Kas võidupõua lõpetanud Pärnu Sadam suudab kodusaalis Riia VEF-i üllatada?

Pärnu Sadam lõpetas möödunud aasta lõpus seitsmemängulise kaotusteseeria, kui kodusaalis alistati Tallinna Kalev/Snabb 104:63. Liigatabelis hoiab Pärnumaa klubi kuue võidu ja kümne kaotusega 11. positsiooni. Riia VEF on aga 13 võidu ja viie kaotusega kolmas.

„VEF-il on 5-6 kogemustega mängijat, kellest tooks välja PAF liiga vanimad mehed Gulbise ja Bertansi. Lisaks on neil ohtik mees ka noor Blums. Peame nende meeste vastu ärkvel olema ja seda just eriti kolmeste osas,“ rääkis Pärnu Sadama abitreener Martin Müürsepp enne mängu.