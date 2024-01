Hõbedase Selevko treener Irina Kononova: viimastes trennides tegime kava kergemaks. Elu näitas, et see oli õige otsus

„Lootsime muidugi, aga ausalt öeldes me ei osanud hõbedast isegi unistada. Pärast lühikava tekkis mõte, et äkki on lootust võita pronks. Aga see täna juhtunu on uskumatu!“ rääkis Kaunases Delfi korrespondendile EM-il hõbeda võitnud Selevko treener Irina Kononova.