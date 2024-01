IIHF ei luba Iisraeli koondist Eestis toimuvale MM-turniirile. Iisraeli spordiametnik: see on antisemitism

Iisraeli jäähokiliit pole antud otsusega absoluutselt nõus. Nad lubasid asja anda spordikohtusse (CAS), sest nende meelest on samm antisemiitlik ning on täielikus vastuolus olümpiaväärtustega.

Iisraeli olümpiakomitee esimees Yael Arad ütles avalduses, et selline keeld looks pretsedenti. „Praegusel kujul varjatakse sportlaste ohutuse ettekäändel antisemitismi. Suhtlesin rahvusvahelise hokiliidu presidendiga ning sealne läbipaistmatus valmistas mulle pettumuse. Sellisel varjatud agendal pole maailma spordis kohta. Rahvusvaheline olümpiakomitee on olukorrast teadlik ja toetab seda, et Iisraeli ei diskrimineeritaks ühelgi võistlusel. Me ei lase sellel juhtuda,“ ütles Arad.