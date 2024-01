Selgusid Eesti ja Rootsi jalgpallikoondiste koosseisud tänaseks mänguks

Kaitsjad 15 Adam Carlén (27.06.2000) – IFK Göteborg 0/0 3 Henrik Castegren (28.03.1996) – IK Sirius 0/0 5 Samuel Dahl (04.03.2003) – Djurgårdens IF 0/0 4 Anton Eriksson (05.03.2000) – IFK Norrköping 0/0 2 Johan Karlsson (20.06.2001) – Kalmar FF 0/0 13 Markus Karlsson (20.01.2004) – Hammarby IF 0/0 14 Victor Larsson (19.04.2000) – IFK Värnamo 0/0 25 Jesper Tolinsson (28.02.2003) – IFK Norrköping 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

9 Isaac Kiese Thelin (24.06.1992) – Malmö FF 32/4

11 Sebastian Nanasi (16.05.2002) – Malmö FF 2/0

6 Armin Gigović (06.04.2002) – FC Midtjylland 1/0 (DEN)

8 Anton Salétros (12.04.1996) – AIK 1/0

26 Kevin Ackermann (24.05.2001) – IF Brommapojkarna 0/0

22 Erik Ahlstrand (14.10.2001) – Halmstads BK 0/0

21 Rami Al Hajj (17.09.2001) – Odense Boldklub (DEN) 0/0

7 Taha Ali (01.07.1998) – Malmö FF 0/0

20 Lucas Bergvall (02.02.2006) – Djurgårdens IF 0/0

10 Nahir Besara (25.02.1991) – Hammarby IF 0/0

24 Oskar Fallenius (01.11.2001) – Djurgårdens IF 0/0

16 Samuel Leach Holm (09.10.1997) – Djurgårdens IF 0/0

18 Joakim Persson (03.04.2002) – IK Sirius 0/0

17 Oscar Pettersson (01.02.2000) – IFK Göteborg 0/0

19 Otto Rosengren (16.05.2003 ) – Malmö FF 0/0