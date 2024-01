„Publik, muusika, fännid... see oli imeline!“ Eesti jäätantsupaar pääses ilusa esitusega edasi

2022. aasta alguses Tondiraba jäähallis toimunud EM-il 20. koha saanud ning MM-il koha kõrgemal lõpetanud Gaidajenko ja Mazingue said kunagiste pophittide Run-DMC „Walk This Way“ ja Salt’N Pepa „Push It“ viisidele ehitatud rütmikava eest 61,38 punkti. Paari tippmark pärineb 2022. aastal Prantsusmaal toimunud MM-ilt, kus nad teenisid 63,97 silma.

Igapäevaselt Kanadas treenivad Eesti esindajad said 18. koha. Sealjuures on paari viimased kaks hooaega kulgenud üle kivide ja kändude, sest Mazingue on kahe kukkumise tõttu pidanud pikemad treeningpausid.