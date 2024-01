TÄNA OTSEBLOGI | Selevko läheb EM-il vabakavale vastu kolmandalt kohalt

Kolmapäeval toimunud lühikavas näitas parimat tulemust Prantsusmaad esindav Adam Siao Him Fa 94,13 punktiga. Teise punktisumma sõitis välja Šveitsi uisutaja Lukas Britschgi 91,17-ga. Kolmas oli Selevko 90,05 punktiga.

Enne kolmapäeva oli Aleksandr Selevko isiklik tippmark 83,58 silma. „Kui nägin, et teenisin 90 punkti, sain šoki – seda ei saa kuidagi teisti kirjeldada. Ma ei arvanud, et saan nii kõrge hinde, kuigi teoreetiliselt olin selleks võimeline. Ja nüüd õnnestus see ka praktikas,“ rääkis 22-aastane uisutaja.