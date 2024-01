OTSEBLOGI | Debütant Kevor Palumets viis Eesti jalgpallikoondise juhtima, kuid Rootsi on vastanud kahe väravaga

Blogi:

Eesti koondis käis viimati väljakul 19. novembril, kui EM-valikkohtumises mängiti Stockholmis samuti Rootsiga. Toonase matši võitsid rootslased 2:0. Nüüd mängivad mõlemad nö B-koondisega. Rootslastel ei ole seejuures tavapäraseid põhimehi üldse.

„Kõik Küprosesse lennanud mängijad on terved ja valmis platsile jooksma. Rootsi on raske vastane ja saame homme näha, kas uued näod on sel tasemel mängimiseks valmis,“ vaatas Häberli vastu reedesele kohtumisele, kuid lisas, et algkooseis ainult debütantidest kindlasti ei koosne. „Tuleb leida tasakaal nooremate ja kogenumate mängijate vahel. Peame leidma viisi, kuidas mõlemal poolajal head taset hoida.“

Kas miski on Häberlit treeninglaagris veedetud aja jooksul ka üllatanud? „Mitte seda, aga on 3-4 mängijat, keda soovime siit kindlasti märtsis Poola vastu koosseisu kaasata. Nad on ennast tõestanud. Mõnelt ootasime natuke rohkemat ja mõned vajavad võib-olla lihtsalt veidi rohkem aega. See on täiesti normaalne, kuna koondisemängude tempoga kohanemine võtab oma aja“ analüüsis Häberli.

„Mul on hea meel, et Kevor Palumets ja Ramol Sillamaa said välisklubidest kohale tulla. Oleksin küll soovinud mõnd välismaal mängivat noort veel näha, kuid pole midagi parata. Tähtis on saada aimu, kui lähedal või kaugel nad koondise põhikoosseisust on, kuna märtsini pole palju aega jäänud,“ nentis Häberli.

Eesti jalgpallikoondise jaoks on tänane matš viimaseks enne 21. märtsil toimuvat EM-i play-off’i Poolaga. Poola võõrustab Eestit Varssavis rahvusstaadionil.

Meeste koondise koosseis treeninglaagriks Küprosel:

Väravavahid: Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 2/0, Evert Grünvald (06.04.2001) – Tallinna FC Flora 0/0, Henri Perk (14.10.1999) – Nõmme Kalju FC 0/0