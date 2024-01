Eestlannad sprindis punktikohtadele ei mahtunud. Külmal külmusid näpud, teised olid hädas suusakiirusega

„Väga hea päev!“ rõõmustas ERR-i otseülekandes Tandrevold. „Staadionil oli väga palju norralasi, sealjuures elasid rajal kaasa ema ja isa. Tunne oli väga hea. Ma ei tunne, et olen Norra koondise liider, vaid oleme üsna võrdne tiim. Kõigil on omad tugevused ja nõrkused, mida üritame võistkonnaga lahendada ja surume üksteist.“

Tomingas ja Ermits jõudsid jälitusse

Sarnaselt Tomingale jättis mõlemas tiirus ühe märgi üles Regina Ermits, kes sai 58. koha (+2.44,3) ja temagi kindlustas koha jälitussõidus. „Midagi oli puudu, aga raske öelda, mis see oli. Suusk [ei toiminud] algusest peale. Oleksin võinud puhtamalt lasta, aga ega see poleks mind väga palju kõrgemale viinud. Kehv võistlus. Seda on teada, et Ruhpoldingus lastakse hästi, aga Oberstdorfi suusarada sobis mulle rohkem. Siin pidi rohkem tööd tegema, aga seda töökust minus polnud,“ võttis Ermits võistluse kokku.