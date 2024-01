Thomas Häberli on Rootsi maavõistlusmängu eel optimistlik: märtsini pole palju aega jäänud

Peatreener Häberli on rahul Küprosel veedetud aja ja sealsete tingimustega. Kõik mängijad ja treenerid on tema sõnul näinud nädala jooksul palju vaeva ning praegu valmistutakse juba homseks aasta esimeseks maavõistlusmänguks Rootsi koondise vastu.

„Kõik Küprosesse lennanud mängijad on terved ja valmis homme platsile jooksma. Rootsi on raske vastane ja saame homme näha, kas uued näod on sel tasemel mängimiseks valmis,“ vaatas Häberli vastu reedesele kohtumisele, kuid lisas, et algkooseis ainult debütantidest kindlasti ei koosne. „Tuleb leida tasakaal nooremate ja kogenumate mängijate vahel. Peame leidma viisi, kuidas mõlemal poolajal head taset hoida.“