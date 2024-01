Kadi Kullerkann leidis nutika viisi, kuidas Kristjan võrkpallinaiskonna liikmete vahel ära jagada

Need, kes külastasid eelmisel suvel Tallinnas toimunud naiste EM-finaalturniiri, nägid Unibet Arena koridoris diagonaalründaja Kadi Kullerkanni täppistehnikas tehtud kunstiprojekti „She’s got balls project“. Samas stiilis jäädvustab Kullerkann hetkel ka kuldset Kristjani ning kingib koopiad maalist kõikidele kaaslastele, kellega koos aasta võistkonna tunnustus välja teeniti.

Palju õnne tagantjärgi aasta võistkonna tiitli puhul! Olete siiamaani väikses võidujoovastuses?

Mis hetkel te teada saite, et te selle võidate?

Liis: Mingid vihjed tulid ka varem stiilis „Liis, valmista kõne ette“ ja „Kas sa oled ikka valmis?“. Mõtlesin, et need on pigem juhuks, et äkki veab... Ilmselt need inimesed, kes seda ütlesid, juba teadsid.