Ränkeli ja Siimeri püstitiirud langetasid Eesti teateneliku suurest mängust. „Minu jaoks müstika, aga mis ma ikka halan“

„Ütlesin Kristole, et ära mine kaasa, kuid võib-olla ta kuulis midagi muud. Selleks, et kaheksa sekundit 500 meetriga tagasi võtta peab olema hea suusk või väga võimsad lihased,“ analüüsis Zahkna ETV otseülekandes.

„Üllatav tõesti, et püstitiir nõnda läks. Mulle ei tundunud, et märgist mööda lasen. See on minu jaoks müstika, aga mis ma ikka halan,“ võttis Ränkel kokku enda laskmise.