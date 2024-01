VIDEO | Wembanyama sai võidumängus 21 minutiga kirja kolmikduubli

„Peamine on see, et tegin seda võidumängus,“ rääkis Wembanyama peale matši. „Ma ei teadnud, et see on NBA ajaloos kiiruselt teine kolmikduubel. See on minu jaoks oluline. Ma ei ole tüüp, kes loobib tühje sõnu, aga tahtsime meeskonnana teha avalduse. Ning me mängijatega tegime seda.“