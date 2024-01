Tänaku eelmise hooaja tiimikaaslane lõi käed Rally2 meeskonnaga

Mullu oli Loubet Tänaku tiimikaaslane M-Spordi tehasemeeskonnas, ent prantslase hooaeg veeres üle kivide ja kändude. Tosinat etappi Ford Puma Rally1 auto roolis alustanud Loubet jõudis finišisse vaid viiel sõidul ja kordagi ei mahtunud ta viie parema sekka. Nüüd tegi 26-aastane piloot karjääris sammu tagasi ning uuel aastal istub ta Tokspordi poolt ette valmistatud Škoda Fabia RS Rally2 masinas.

Tšehhi autotootjaga on Loubet’l head mälestused, sest just nende Fabiaga võitis ta 2019. aastal WRC2 tiitli. „Mul on sellest klassist väga head mälestused ja mul on väga hea meel, et saan tagasi tulla nii kõva masinaga,“ lausus ta.

Detsembris testis Loubet ka Toyota uut Rally2 autot ning pikalt sahistati tema võimalikust liitumisest just Jaapani meeskonnaga. Aga käsi ta nendega siiski ei löönud. „Olen väga kindel, et Fabia Rally2 auto on WRC2 sarjas etalon ja soovime võidelda tiitli eest. Meil on selleks õige relv ja üritame aastat maksimaalselt nautida,“ lisas prantslane.

Loubet tiimikaaslasteks on tänavu teiste seas Oliver Solberg ja Gus Greensmith. Veel pole teada, kes loeb tänavu prantslasele kaarti ning mis rallidel ta osaleb, aga klaar on samas see, et Monte Carlos teda stardis veel pole.