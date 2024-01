PUUST JA PUNASEKS | Kui reaalne on Selevkol jõuda EM-il medalile? Kes on tema suurimad ohustajad?

Kuigi 2023. aastal EM-i võitnud prantslane on lühikava järel liider, siis ta ei teinud sugugi ideaalse esituse, sest mullu teenis ta EM-il kolm silma enam. 22-aastane Siao Him Fa on tänavu võistlustel teinud peaaegu puhta töö, parimateks esitusteks olid Hiina ja Prantsusmaa GP-etappide võidud. Novembris Hiinas vabakavas välja sõidetud 207,17 silma on ka tema tippmark. Kui Siao Him Fa Kaunases läbi ei põle, siis peaks kuld olema tema.



2. Lukas Britschgi, Šveits

Lühikavas: 91,17 punkti

Vabakava isiklik rekord: 176,79