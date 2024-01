KUULA | „Tiiaeg“. Discgolf’i mentor ja nõustaja Hristo Neiland: jõulist nõu võistlusmomendis caddy põhimõtteliselt anda ei tohiks

Discgolf'i podcasti „Tiiaeg“ 2024. aasta esimese osa külaliseks on mitmete tipptasemel Eesti mängijate mentaalne nõustaja ning Eesti Discgolfi Liidu peasekretär Hristo Neiland. Räägime lähemalt, kuidas käib discgolf’i elu arendamine Eestis ning miks on nii, et võistlustel on raskem häid tulemusi teha kui treeningutel.