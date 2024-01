Vähki haigestunud legendaarne jalgpallitreener: parimal juhul elan veel aasta

75-aastane endine jalgpallitreener rääkis Rootsi rahvusringhäälingule antud avameelses intervjuus oma haigusest. „Kõik teavad, et võitlen raske haigusega. Inimesed arvavad, et mul on vähk, ja võin seda kinnitada. Võitlen nii kaua, kuni saan. Kuid parimal juhul on mul aega veel aasta,“ ütles Eriksson.