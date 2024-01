Toyota tehasemeeskonna sõitja lõi oma rallitiimi, kuhu kuulub Rovanperäle säru teinud talent

30-aastane jaapanlane Katsuta on pikalt elanud Soomes Jyväskyläs, kus teda on voolitud MM-sarja tasemel rallisõitjaks. Nüüd soovib Katsuta oma oskusteavet edasi anda kodumaal, mistap ta asutas TK Motorsport meeskonna.

Loomulikult võtab meeskond enda tiiva alla noored talendid. Nii hakkab Jaapani kohalikus rallisarjas kihutama Kanta Yanaguida, kes seni on löönud lained driftis. Tema kõrval võtab kaardilugeja rolli enda õlule kogenud Takahiro Yasui.

Sealjuures pole Yanaguida varem rallit sõitnud, aga ta on Jaapani Formula Drift sarja tšempion. Mullu sügisel Okayamas toimunud drifti etapil võttis Yanaguida finaalis mõõtu valitseva autoralli maailmameistri Kalle Rovanperäga ning peale jäi jaapanlane.

Katsuta sõnul on sel hooajal Jaapani meistrivõistlutel kõigil asfaldietappidel kaasa lööv Yanaguida esimene linnuke ning tulevikus soovib ta oma tiiva alla võtta veel noori sõitjaid. „Kui mina läksin üle rallimaailma, siis seisin silmitsi mitmete probleemidega, kuid teiste toe abil jõudsin kaugele. Nende kogemuste pealt otsustasin asutada meeskonna, sest tahan pakkuda noortele sõitjatele sama keskkonda, mida mulle pakkusid isa ja vanaisa,“ selgitas Katsuta.

Ringrajasõitajana kihutamist alustanud Katsuta on Toyota rallitiimi noorteprogrammi kõige tuntum kasvandik. „Olen praeguses seisus tänu sellele programmile. Nüüd soovin neile tagasi anda sellega, et neil oleks tulevikus valida võimalikult paljude sõitjate vahel,“ lootis Katsuta, et tema käe alt võiks tõusta esile järgmine Jaapani maailmatasemel sõitja. „Soovin anda noortele pilootidele võimalikult palju praktilisi kogemusi.“