VIDEO | EM-il ajaloolise väikese pronksmedali võitnud Selevko: olen elu parimas vormis

„Olen uskumatult õnnelik, sest lõpuks õnnestus mul uisutada oma oskuste vääriliselt. Kõige hämmastavam on see, et olin enne uisutamist sama närvis nagu tavaliselt. Ja see osutus mu karjääri parimaks õhtuks. Tundub, et olen elu parimas vormis,“ rääkis Kaunases esimese Eesti iluuisutajana niinimetatud väikese medali võitnud Selevko Delfi.ru korrespondendile.