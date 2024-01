Kuno Tehva enda osalusest Meistrite liigas mänginud klubis: see on tulevikus Eesti mängijatele hea

Kahe hooaja vahel on Kalju koosseis juba omajagu uuenenud. Ilmselgelt on tehtud panus noorusele. Uue pilguga vaadatakse ka leegionäride peale. Mullu omandas Tehvale kuuluv ettevõte Unit11 osaluse Tšehhi tippklubis Viktoria Plzenis. Viimase 13 hooaja jooksul kuus korda riigi meistriks kroonitud klubi on väga edukas olnud ka eurosarjades. Alles mullu mängiti Meistrite liiga alagrupiturniiril. Nii kaugele on jõutud neljal juhul. Tänavu võitis klubi Konverentsiliiga alagrupiturniiril kõik kuus kohtumist. Tehva usub, et praegune suunamuutus ning osalus Plzenis ja veel ühes rahvusvahelises klubis on just see tee, millest võidab rahaliselt ja tulemuste mõttes ka Kalju.