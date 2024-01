FOTOD | Võrkpalliliidul algas säästuaasta, palsamit määrib värskelt sõlmitud autoleping

Et võrkpalliliit püksirihma peab pingutama, sai avalikuks detsembris, mil meedias oli teravalt üleval meeste koondise Kuldliigas osalemise saaga. Kõigepealt teatas Pevkur, et meeskond teeb Kuldliigast vaheaasta, kaheksa päeva hiljem kinnitas alaliit, et ikkagi ei tee. Praegu on lahtine hoopis 2025. aasta Kuldliigas osalemine.