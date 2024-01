Neuville pole rahul: uus süsteem võib anda trumbid poole kohaga sõitjatele

Detsembris avalikustatud WRC-sarja uus punktisüsteem on saanud juba kõvasti kriitikat. Kõige rohkem on küsimusi tekitanud asjaolu, et ralli tegelik võitja ei pruugi teenida suurimat punktisaaki.

Samas peaks viimane võistluspäev muutuma põnevamaks, sest pühapäeval on mängus senisest rohkem punkte (maksimaalselt 12). Varem on pühapäevasele Power Stage’ile eelnenud kiiruskatsed olnud rehvide hoidmise tõttu pigem väga igavad.

Neuville’i sõnul hoiab muudatus kindlasti ära igavad pühapäeva hommikud, teisalt aga võib soosida osalise koormusega sõitjaid nagu maailmameistreid Kalle Rovanperä ja Sébastien Ogier`d, sest suured punktid antakse välja juba laupäeva õhtul.

„Reform toob rohkem põnevust ja ka natuke strateegiat. Aga kindlasti saavad need sõitjad, kes stardivad healt stardipositsioonilt, suuri punkte juba laupäeva õhtul,“ ütles Neuville Motorsport.com-ile.

„Nii et neil, kellel on halb stardipositsioon reedel, on vaid laupäev jäänud, et aega tagasi võita ja suuremate punktide eest võidelda, ning see ei pruugi enam võimalik olla,“ arutles Belgia rallisõitja.

Mullu sai näiteks poole hooaja teinud Ogier, kes nautis häid stardikohti, kolm rallivõitu.

Uue süsteemi kohaselt peab ka laupäeva õhtul rallit juhtiv sõitja oma taktika hoolikalt läbi mõtlema, sest pühapäeval peab ta jõudma finišisse, et ka laupäevased punktid kätte saada. Kui aga viimasel päeval võimsalt sõita, saab kõvasti punkte juurde teenida.

„Laupäeva õhtul pole enam võimalik mõelda, et olen 20 sekundiga juhtima läinud ja pühapäeval keskendun vaid edu hoidmisele. Nüüd on see pühapäeva hommikune probleem lahendatud,“ ütles Neuville.

„Lõpuks võidab ikka see, kes on poodiumi keskel. Ma pole lihtsalt kindel, kas võiduga saab täiesti rahule jääda, kui sa ei saanud kõige rohkem punkte.“

Uut punktisüsteemi testitakse esmakordselt Monte Carlo MM-rallil, mis peetakse veidi enam kui kahe nädala pärast.

Kuidas uus punktisüsteem töötab?