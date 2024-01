Spordihing Aadu Kana kirev elu. Varem tassis ta korvpallikoondisele kilekotiga dollareid, nüüd on esiklubi moraalne tugi

Ent oma lemmiktegevust – korvpalli mängimist – pole Aadu saanud kaks-kolm aastat harrastada. „Põlv ei kannata hüppamist ja liikumist. Noorte vahel saad nii palju negatiivseid emotsioone, et see rikub tuju ära. Tahad rohkem, aga ei saa,“ tunnistab ta. Tennisega on lihtsam. Piisab mõnest õnnestunud löögist ja meel on kohe rõõmsam.