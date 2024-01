Tänak uuest punktisüsteemist: nüüd peab pühapäeval maksimumi võtma

„Kritiseerida on alati lihtne, aga üldiselt on võidu tähendus nüüd palju väiksem, seega pole enam suurt vahet, kas võidad või oled teine. See läheb lihtsalt natuke keerulisemaks. Arvan, et meie kui sõitjate jaoks ei muuda see tegelikult midagi. Jah, kindlasti see tähendab, et peame pühapäeval maksimumi võtma,“ märkis Tänak.